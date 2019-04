Dalfsen kampt met fors tekort veroorzaakt door kosten jeugdzorg

Het jaar 2018 begon nog met een structureel sluitende begroting. Oorzaak van het nu ontstane tekort zou met name de uit de hand gelopen kosten in de jeugdzorg zijn.

Het jaarrekeningresultaat baart de gemeente Dalfsen flinke zorgen voor de toekomst. Wethouder Van Leeuwen laat in een persbericht van de gemeente weten vooral de ontwikkelingen binnen het sociale domein met grote zorgen tegemoet te zien. Het valt volgens hem niet uit te sluiten dat ambities moeten worden bijgesteld.

In 2018 werd al rekening gehouden met extra kosten in het sociaal domein en daarvoor werd de begroting aangepast met 0,9 miljoen euro. Ondanks dat laat de jaarrekening binnen het sociaal domein een extra tekort zien van 0,75 miljoen euro. Daarmee volgt Dalfsen een landelijke trend. Een groot deel van dit tekort heeft een structureel karakter. Dalfsen beschikt over een ruim 'weerstandsvermogen’ om incidentele tegenvallers op te vangen.