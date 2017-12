Dalfsen kan steenmarters weer bestrijden

Dalfsen kreeg in 2011 23 meldingen van overlast, in 2012 27. In de jaren daarna schommelde het aantal meldingen tussen de 14 en 18. Dalfser deskundigen denken dat die stabilisering te danken is aan het bezet raken van alle beschikbare territoria, en dat mensen gewend raken aan steenmarters. Bij de gemeente is sinds 2012, toen het eerste Dalfser steenmarterbeheerplan werd opgesteld en de provincie ook al een vijfjarige ontheffing verleende, geen enkel verzoek binnengekomen om een steenmarter te verplaatsen. Dat kan ook liggen aan de gemeentelijke voorlichting, waarin de mogelijkheid steenmarters te vangen onderbelicht is gebleven, zo staat in het beheerplan.