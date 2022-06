Dalfsen keert nog eens bijna een ton aan coronasteun uit aan maatschappelijke instellingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs de aanvragen beoordeeld en de steun al dan niet toegekend. Binnenkort ontvangen de aanvragers de toegekende compensatie op hun rekening. Wethouder Ruud van Leeuwen: ,,Door de coronacrisis ondervonden in onze gemeente maatschappelijke instellingen financiële hinder of konden ze hun taken niet uitvoeren. Destijds hebben we het Corona Noodfonds ingesteld om deze instellingen een handje te helpen. Dat we zo lang in de greep waren van het virus, hadden we ons destijds niet voor kunnen stellen. We zijn dan ook blij dat we viermaal het Noodfonds open hebben kunnen stellen en gelden beschikbaar hebben gemaakt.”