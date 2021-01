Dalfsen laat kinderen tóch kerstbomen voor een zakcentje inzamelen: ‘We waren overbezorgd’

Verhuizen kan voor Jan en Ina beginnen; naar ‘ideale’ locatie Pniël in Dalfsen

15 december Eindelijk kunnen ze hun appartement aan de Ruitenborghstraat betrekken: Jan en Ina Wijnberger, 86 en 84 jaar oud, kijken glunderend rond in hun nieuwe woning. Ze hebben even moeten wachten voordat ze naar de ‘Pniëllocatie’ in Dalfsen konden verhuizen. Want de aanloop naar de bouw en oplevering was een lange, terwijl er niet veel keuze aan sociale huurappartementen in het dorp is.