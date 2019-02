Dalfsen laat voorplein gemeentehuis bekijken

De gemeente Dalfsen heeft een onafhankelijk adviesbureau opdracht gegeven een toegankelijkheidsadvies op te stellen voor het voorplein en entree van het gemeentehuis in Dalfsen. Het advies geeft inzicht in de varianten die mogelijk zijn om de bereikbaarheid van het raadhuis te vergroten. Een probleem dat eerder al werd aangekaart door onder meer het gehandicaptenplatform.

De toegankelijkheid van het gemeentehuis in Dalfsen is op dit moment niet optimaal, vindt ook het college van burgemeester en wethouders. Er zijn problemen met de buitenlift die niet functioneert en de hellingbaan is volgens de geldende normen iets te steil voor mensen met een rolstoel en mindervaliden. De gemeente heeft voor deze problemen tijdelijke oplossingen gevonden, waaronder de mogelijkheid om van tevoren contact op te nemen, waarbij de gemeente assisteert bij het binnengaan van het gemeentehuis.

Bord met telefoonnummer

Daarnaast is er een bord geplaatst met telefoonnummer aan het begin van de hellingbaan. Ook kan de gemeente mensen thuis bezoeken en kan men terecht bij de servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld. ,,De gemeente realiseert zich dat dit geen ideale situatie is en dat die niet te lang moet duren”, aldus wethouder André Schuurman. ,,Het advies hopen we binnenkort te krijgen, waarna we gaan kijken hoe we het plein daadwerkelijk kunnen aanpakken.”

Permanente oplossing