Dalfsen luidt nieuwe jaar alcoholvrij in

'Slecht voorbeeld'

Inwoners en ondernemers zijn op 2 januari welkom in het gemeentehuis om tussen 19.00 en 21.00 uur het glas met gegarandeerd nul procent alcohol te heffen op een voorspoedig 2020. Naar aanleiding van haar eerste nieuwjaarsreceptie in Dalfsen besloot burgemeester Erica van Lente in overleg met de wethouders dat het schenken van alcohol op een receptie waar ook jongeren voor uitgenodigd worden een slecht voorbeeld voor de jeugd is. ,,Op de aankomende nieuwjaarsreceptie zullen we hele feestelijk drankjes schenken, maar alleen wel non-alcoholisch”, meldde ze in april al via de Stentor.