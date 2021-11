Dalfsen maakt top-10 van knelpunten wegenonderhoud en groenbeheer

OM wil ‘tussenuit­spraak’ over dodelijke brand Nieuwleu­sen: ‘We maken ons zorgen over deze jongen’

Het Openbaar Ministerie wil dat het gerechtshof kijkt of bewezen kan worden dat de 18-jarige jongen uit Nieuwleusen, daadwerkelijk de brand in zijn ouderlijk huis in 2019 heeft aangestoken. Bij die brand kwam zijn 22-jarige broer Cézary om het leven.

10 november