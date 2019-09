Dalfsen moet afgepakt bouwblok van 1,5 hectare teruggeven aan kalvermester

Een kalvermester uit Dalfsen eist terecht van de gemeente Dalfsen zijn bouwblok van 1,5 hectare terug dat door de gemeente was verkleind tot 1.564 vierkante meter. Dit besliste woensdag de Raad van State waar de agrariër in juli met zijn vrouw en een rechtsbijstandsverlener naar toe stapte.

De aan de Veldweg gevestigde veehouder viel vorig jaar haast van zijn trekker toen hij er achter kwam dat zijn bouwblok fors was gekrompen in het Verzamelplan Buitengebied. De gemeente had dat gedaan vanwege een specifieke voorgeschiedenis. ,,Terwijl elke agrariër in het buitengebied in 2013 15.000 vierkante meter had gekregen”, zei de kalverboer in juli bij de Raad van State.

Wat was de specifieke voorgeschiedenis? De agrariër had aanvankelijk twee losse percelen die samen één bedrijf vormden. De percelen werden gesplitst waardoor daar voortaan twee zelfstandige bedrijven mogelijk waren. Vervolgens stelde de gemeente in 2013 een nieuw bestemmingsplan buitengebied vast. In een klap kregen alle agrarische bedrijven een bouwblok van 15.000 vierkante meter. De van elkaar afgesplitste twee percelen kregen elk ook 1,5 hectare. Dat vond de gemeente achteraf niet juist. Vijf jaar later, in 2018, werd in het Verzamelplan het bouwblok zomaar verkleind tot 1.564 vierkante meter.