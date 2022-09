Dalfsen moet groener kleuren na bijeenkomst over biodiversiteit: ‘Aanpak eikenprocessierups werkt’

Hoe buurtschap Ankum met dank aan Plaatse­lijk Belang het hoofd boven water houdt

Buurtschap Ankum heeft een school, een verenigingsgebouw, een bebouwde kom en een uitgestrekt buitengebied. Met een Plaatselijk Belang dat zo'n veertig jaar de luis in de pels van de overheid is en dat jubileum viert. Die club is er voor iedereen. ,,Scherpe standpunten nemen we niet in, daarvoor zijn de verschillende belangen te groot.”

23 augustus