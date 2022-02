Dalfsen moet sneller keuzes maken rond verkeersstromen en uitbreidingsrichtingen

VIDEO Enorme drukte in centrum van Ommen blijft uit: ‘We zijn nog maar voor de helft open’

Enorme drukte is vooralsnog uitgebleven in het centrum van Ommen op de eerste dag dat winkels weer open mogen. Bij wijze van protest kunnen horecazaken voor één dag open, maar daar werd niet heel veel gebruik van gemaakt. ,,We willen de ruimte pakken en laten zien dat we veilig gasten ontvangen”, zegt Herman Hermes, die in restaurant Flater wel gasten ontvangt.

15 januari