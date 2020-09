Dalfsen onderzoekt mogelijkheden voor lokaal energiebedrijf

Schuur slopen voordat je een woning mag splitsen, daar is niet iedereen in Dalfsen blij mee

7 september Er is veel onrust ontstaan over het nieuwe beleid rond woningsplitsing dat de gemeente Dalfsen wil doorvoeren. Mogelijk komen zo’n tweehonderd gezinnen in grote financiële problemen als de plannen doorgaan. De Dalfser raadscommissie is unaniem van mening dat zij geen slachtoffer mogen worden van het nieuwe beleid.