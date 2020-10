Dalfsen ongerust over criminaliteit op platteland

Grote drugsvangsten als die van enkele maanden geleden op een boerderij in het Drentse Nijeveen, waar een grote drugslab voor synthetische drugs is opgerold, zijn er in de gemeente Dalfsen niet geweest. Er is wel eens een hennepplantage in een woning aangetroffen.

Toch heeft burgemeester Erica van Lente geen enkele aanwijzing dat de georganiseerde criminaliteit Dalfsen zal overslaan. ,,Ondermijning gebeurt in het hele land. Ik vrees dat we hier niet uniek in zijn en er van gevrijwaard blijven.’’

Recent kwamen er bij de gemeente nog signalen over binnen die de ongerustheid alleen maar deed toenemen. ,,We merkten op een bijeenkomst met boeren dat zij waren benaderd door criminelen die een hennepkwekerij willen opzetten. Ze gooien briefjes bij ze in de bus. Je zag dat mensen uit de zaal naderhand contact zochten met de politie. Je merkt ook wel op het gemeentehuis dat mensen bellen en zeggen dat ze iets raars hebben opgemerkt.’’

Harde cijfers over hoe vaak bewoners uit het Dalfser buitengebied al zijn benaderd en daarvan melding hebben gemaakt zijn er niet. ,,Maar het gebeurt echt, ook bij ons. Ik merk, als we er gesprekken over aangaan dat dat leidt tot signalen’’, zegt Van Lente.

Voorbereiding

De Dalfser burgemeester heeft al de wettelijke bevoegdheid om woningen, lokalen (panden) en erven te sluiten wanneer er drugs wordt verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig is. Aangescherpte wetgeving maakt het nu ook mogelijk de voorbereidingen voor een drugslab of hennepplantage aan te pakken. Burgemeester Van Lente grijpt die mogelijkheid aan. ,,Dan moet je denken aan een situatie waarin er niet letterlijk drugs is, maar wel een waar allerlei lampen zijn en andere zaken die nodig zijn voor een hennepplantage. Als je zo'n voorbereiding van een drugslab ziet, kun je nu overgaan tot sluiting van het pand.’’

Ze wil eveneens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) uitbreiden om de slagkracht van de gemeente richting ondermijning te verbeteren. Dalfsen sluit met deze brede aanpak aan bij de IJssellandse gemeenten en koerst op eenduidige Vechtdalse aanpak. Ommen ging de gemeente wat dit betreft al voor.

Juridische gevolgen

Je pand aan criminelen verhuren zit een groot risico aan, waarschuwt de gemeente Dalfsen. Het gaat dan niet alleen om brandgevaar en wateroverlast, ook kunnen er voor de eigenaren flinke juridische gevolgen zijn. Mogelijk dat de verleiding voor boeren die economisch zwak staan, groot is om met een huurder in zee te gaan. Maar eenmaal ‘ja’ zeggen, waarschuwt Van Lente, betekent vaak dat je niet meer terug kan.

Van Lente hoopt dat burgers van Dalfsen aan de bel trekken als ze situaties zien die niet pluis zijn. ,,Er is 180 vierkante kilometer buitengebied in onze gemeente. We hebben elkaar nodig om dingen die je niet wilt te gaan zien.’’ De binnenkort te verwachten uitkomsten van de enquête Veilig Buitengebied geven mogelijk aanleiding voor de gemeente om nader met bewoners of ondernemers in het buitengebied verder in gesprek te gaan over dit onderwerp.

Wat is ondermijning? Ondermijning is volgens de politie een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de bovenwereld en de onderwereld vervagen. Het is een containerbegrip voor veel criminele activiteiten. Geregeld komen incidenten in de media die de ondermijnende effecten van georganiseerde criminaliteit zichtbaar maken. Bijvoorbeeld hennepplantages of drugslabs op industrieterreinen, in schuren op het platteland of zelfs in woonwijken, en dumpingen van drugsafval in de natuur.