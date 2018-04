Dalfsen op eigen veld onderuit

Dalfsen kwam geen moment aan voetballen toe. De ploeg van Bert Doldersum was fel en agressief. De tweede bal was constant voor Dalen. Daarnaast had Dalfsen het moeilijk met de lange ballen, die op spits Tijmen Venhorst werden gespeeld. Koen Sloot en Stefan Jansen of Lorkeers hadden de handen vol aan de spits. Het was aan keeper Mark Knol te danken dat Dalen niet met een grotere zege aan de haal ging. Met een paar prima reddingen hield hij zijn ploeg in de wedstrijd.