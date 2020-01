Dalfsen proost op het nieuwe jaar, voor het eerst zonder alcohol

,,Een unaniem collegebesluit”, lichtte wethouder Andre Schuurman desgevraagd toe. ,,We hebben de afgelopen jaren in ons beleid veel aandacht besteed aan sport en gezondheid, dan is dit een logische consequentie. Zeker omdat we vanavond weer onze lokale sportsterren huldigen, en daar zitten ook minderjarigen bij.’’ Het aantal bezoekers was er in elk geval niet minder om, constateerde ook Luco Nijkamp, fractievoorzitter van de ChristenUnie. ,,Ik pak graag een wijntje, maar het is goed om als gemeente het signaal af te geven dat sport en alcohol niet samengaan. En een sapje vind ik bij deze gelegenheid ook prima.’’ Ook D66-raadslid Ben Schrijver vindt het ‘een uitstekend idee’. ,,Er zijn hier tenslotte ook jongeren onder de achttien.”

Traditie

Jos Ramaker, naast fractievoorzitter van Gemeentebelangen ook erevoorzitter van SV Dalfsen, is iets minder enthousiast. ,,Bij een traditie als deze hoort eigenlijk wel een biertje of een wijntje. Ik merk dat veel bezoekers het missen. Aan de andere kant: tijdens de feestdagen van de afgelopen weken hebben mensen soms al aardig wat alcohol gedronken, dus dan kan het hier wel een keer zonder.’’

Fractiegenoot Herman Kleine Koerkamp, tevens erevoorzitter van VV Lemelerveld, kan er wel begrip voor opbrengen. ,,Er is jeugd bij vanavond, dus dan is dit een prima idee. In Lemelerveld schenken we zaterdagmiddag voor drie uur sowieso geen alcohol, rekening houdend met de jeugd.’’ Beide clubs schenken zaterdag op hun eigen nieuwjaarsreceptie overigens wel bier en wijn, net zoals de voetbalclubs in Ommen en Hardenberg.

Verdrietig

Burgemeester Erica van Lente stond in haar nieuwjaarstoespraak onder meer stil bij de steekpartij in Lemelerveld in de nieuwjaarsnacht. ,,Verdrietig dat zoiets ook in onze gemeente gebeurt. Ik wens het slachtoffer een spoedig herstel toe, en sterkte aan de betrokken families en vrienden.’’ Ook meldde ze dat de jaarwisseling heeft geresulteerd in zo’n vijfduizend euro schade aan borden en dergelijke. Schade aan het wegdek is daarbij niet meegerekend. ,,Daarnaast waren er best veel vuurtjes en lag er opvallend veel vuurwerkafval.’’