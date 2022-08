Dalfsen roept op tot invullen peiling woonbehoefte

MET KAART Derde uitbraak van vogelgriep in Dalfsen: ruim 100.000 kippen worden geruimd

Het is voor de derde keer in een week tijd raak in Dalfsen. Wederom is op een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld, zo meldt de NVWA. Ruim 100.000 kippen worden geruimd. Het virus is zeer besmettelijk en slaat dit jaar vaker toe.

2 augustus