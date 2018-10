Dalfsen slikt permanente bewoning 68-jarige vrouw in recreatiewoning aan de Vecht niet

Heel Vechtdal stopt met roken!

4 oktober Het hele Vechtdal rookvrij! Dat is de intentie van Vitaal Vechtdal en zo'n 150 rokers uit Ommen, Dalfsen, Hardenberg en Balkbrug die zich maandagavond verzamelden in de theaterzaal van De Carroussel in Ommen in het kader van Stoptober. Met de nodige scepsis schuif ik aan bij de workshop 'Ik stop ermee'.