Dalfsen sluit zich aan bij succesvol Vitaal Vechtdal: langer gezond blijven

Oud-stadsdich­ter van Ommen maakt zich boos en dicht zich tot complotden­kers: ‘neigend naar terreur’

30 oktober Jannes Kuik (69) is stadsdichter in ruste, maar zodra de actualiteit hem kietelt dan slaat hij toch aan het rijmen. Zoals nu, in de tijd dat complotdenkers het in zijn ogen steeds bonter maken en nergens voor terug lijken te deinzen. Scherp ook, met een verwijzing naar terreur. ‘Bonkend op de deuren, claimt men de regie, wars van enig zorg spreiden zij hun allergie.’