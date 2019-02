Dalfsen staat koopzondagen in hele gemeente toe

PollWinkeliers in de gemeente Dalfsen mogen alle zondagen van het jaar hun deuren tussen 12.00 en 18.00 uur openen. Dat geldt voor alle kernen. Over dat voorstel neemt de gemeenteraad in maart een besluit.

Ondernemers zijn niet verplicht op zondagen hun deuren te openen, dat is een keuze van de winkelier zelf. De raad bespreekt het collegevoorstel in de raadscommissie van maandag 4 maart, waarna de raad op 25 maart een besluit neemt. Als de raad die avond groen licht geeft wordt de algemene plaatselijke verordening (apv) van de gemeente op dit punt aangepast en zijn direct daarna koopzondagen mogelijk in de hele gemeente.

Het maakt mij niks uit. Winkels in de gemeente Dalfsen mogen binnenkort elke zondag open. Met dit voorstel komt het college van burgemeester en wethouders. Een goede zaak? Ja, ondernemers moeten zelf beslissen of ze wel of niet hun winkel openen. (68%)

Nee, de gemeente moet zondagsopenstelling verbieden. (21%)

Het maakt mij niks uit. (11%)

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord dat de Dalfser partijen na de verkiezingen sloten zijn afspraken gemaakt over koopzondagen. Voor de hele gemeente, want Lemelerveld kreeg al eerder de mogelijkheid om koopzondagen te houden. In juni 2018 besloot de raad om extra koopzondagen in Lemelerveld toe te staan in de maanden juli en augustus. In het coalitieakkoord voor de periode 2018- 2022 is vastgelegd dat ondernemers ‘zelf aan het roer staan’.

Gesprekken

De middenstandsverenigingen konden in overleg met de kerken per kern met voorstellen komen om winkels op zondagmiddag te openen. Medio januari zijn op uitnodiging van de gemeente per kern gesprekken gevoerd met ondernemers, kerken en besturen van Plaatselijk Belang. Daaruit bleek dat ,,een onderscheid in aantal koopzondagen of openingstijden per kern niet wenselijk is. Daarom is in het voorstel opgenomen dat de mogelijkheid voor koopzondagen op eenzelfde manier voor alle kernen geldt‘’, zo meldt de gemeente in een persbericht.

Respectvol