Dalfsen steekt nog dit jaar tonnen in werkgroep energiearmoede: ‘Zorgvuldig spenderen’

Vogelgriep grijpt snel om zich heen: kan het virus overslaan op mensen?

De zeer besmettelijke en dodelijke variant van de vogelgriep grijpt om zich heen in Nederland. Meest recente geval: in Nieuwleusen vonden 60.0000 hanen en kippen de dood. Hoe gevaarlijk is dit virus? Kan het overslaan op mensen? Of op je huisdier? Vijf vragen over het ontstaan, de verspreiding en de risico’s van de vogelgriep.

16 oktober