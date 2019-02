Dalfsen stelt protocol op voor agressie tegen gemeentebestuur

Uitgangspunt in het protocol, dat is opgesteld aan de hand van landelijke richtlijnen, is dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd en dat er zo nodig tegen wordt opgetreden. Zulk grensoverschrijdend gedrag kan variëren van belediging, zwart maken, treiteren en discrimineren, ook via sociale media, stalken, seksuele intimidatie en dreigen met fysiek geweld, tot daadwerkelijk schoppen, slaan, spugen, bijten, krabben of aanranding. Maandagavond is dit protocol vastgesteld door de gemeenteraad, die unaniem instemde met het voorstel.

Geen directe aanleiding

Een directe aanleiding voor invoering was er niet, maar die kan er wel ineens zijn, benadrukken gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. ,,Is dat nou nodig, kun je je afvragen? Ja dat is nodig, je kunt zomaar onverwacht met agressie te maken krijgen’’, betoogde CU-fractievoorzitter Luco Nijkamp. ,,Geen situatie of mens is het zelfde, voor iedereen kan de impact anders zijn. Nu kunnen we praktisch en formeel handelen als een wethouder, burgemeester of raadslid hiermee te maken krijgt.’’ Zijn collega Jos Ramaker van Gemeentebelangen was ook blij met dit protocol. ,,Goed dat dit er is, al spreek ik de wens uit dat die zo min mogelijk nodig is.’’ ,,Beter mee verlegen dan om verlegen’’, beaamde burgemeester Erica van Lente.

Toegangsverbod