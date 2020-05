Dalfsen stevent af op fors tekort door uitdagingen

Uitstel is geen afstel voor windmolens in Nieuwleu­sen

12 mei De maand september wordt belangrijk voor het windmolenproject Veur de wind van Nieuwleusen Synergie. De plannen voor de komst van twee windmolens draaien gewoon door, ook in tijden van corona. Wel is de financiële inschrijvingsactie voor het plan naar achteren geschoven, maar de hoop is nog altijd dat de bouw van de molens dit najaar start. Want van uitstel komt in dit geval geen afstel, verzekert de organisatie.