Dalfsen stimuleert fietsen naar speciale school met extraatje van 500 euro

Dalfsen wil fietsen als alternatief leerlingenvervoer stimuleren door naast de vaste fietsvergoeding van 9 cent per kilometer eenmalig een extraatje van 500 euro toe te kennen. Is de afstand tussen huis en school meer dan 10 kilometer dan wordt eenmalig zelfs 1000 euro extra betaald. Dat extraatje is bedoeld als bijdrage in de kosten van de vroeg of laat noodzakelijke vervanging van de fiets.

Bij de uitvoering van het leerlingenvervoer staat de zelfredzaamheid van kinderen voorop. Volgens de gemeente komen deze scholieren daardoor ook meer in beweging, wat ‘goed is voor lichaam en geest, maar ook voor de ontwikkeling van hersenen, betere concentratie en rust in de klas’. Ouders en verzorgers zijn in principe verantwoordelijk voor het begeleiden van hun kinderen van en naar school. Pas als het echt niet lukt, kan gebruik worden gemaakt van aangepast vervoer met taxi of busje. Maar de praktijk blijkt weerbarstig. In maart van dit jaar maakten in de gemeente Dalfsen 191 scholieren gebruik van de regeling voor het leerlingenvervoer. Van hen komen 141 kinderen met een taxi of busje naar school, via zogeheten gecontracteerd oftewel aangepast vervoer. Verder reizen 19 leerlingen met eigen vervoer waarbij ouders/verzorgers zelf rijden waarvoor zij ook een autokostenvergoeding ontvangen, en gaan er 26 op de fiets.

Openbaar vervoer

Slechts vijf scholieren reizen met het openbaar vervoer. Dat komt ook doordat in de afgelopen jaren de mogelijkheden om met het openbaar vervoer te reizen vanuit de gemeente Dalfsen er bepaald niet op vooruit zijn gegaan. Zo zijn met ingang van februari lijn 162 (Dalfsen - Raalte) en traject Dalfsen - Ommen van lijn 167 vervallen. Op maandag tot en met zaterdag rijdt vanuit Lemelerveld de nieuwe buurtbus 518 via Luttenberg naar Raalte vice versa.

Alternatieven

Steeds meer ouders zien aangepast vervoer als enige mogelijkheid, maar Dalfsen wil ouders die leerlingenvervoer aanvragen voortaan meer aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. In een gesprek wordt met hen dan meer gekeken naar alternatieven, zoals fietsen, openbaar vervoer of een autokostenvergoeding. Reizen met het openbaar vervoer wordt gestimuleerd door in de toekomst geen eigen bijdrage meer te vragen. Dat geldt ook voor vervoer met de eigen auto. De eigen bijdrage (drempelbedrag) vervalt, zodat elke gereden afstand van en naar school een reiskostenvergoeding oplevert van 37 cent per km. Deze vergoeding is voordeliger voor de gemeente dan wanneer een kind met het aangepast vervoer naar school gaat. Daarnaast heeft dit als voordeel dat ouders beter betrokken raken bij de school van hun kind, die in een andere gemeente staat. De nieuwe aanpak begint bij het behandelen van aanvragen voor leerlingenvervoer voor het schooljaar 2019-2020. In maart 2020 volgt een eerste evaluatie.

Eigen school?