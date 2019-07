Dalfsen stoot kulturhus De Mozaïek in Lemelerveld af

De gemeente Dalfsen denkt erover om kulturhus De Mozaïek in Lemelerveld in eigendom van een stichtingsbestuur te geven. Dat gebeurt nu al bij de ontmoetingscentra in Hoonhorst, Dalfsen en Nieuwleusen en voorkomt onder meer het onnodig rondpompen van geld. ,,De Lemelervelder merkt er verder weinig van.”

Het kulturhus in Lemelerveld werd begin deze eeuw als een van de eerste in de provincie Overijssel geopend. Die werd verricht door prinses Margriet, en kwam mede tot stand door een Europese subsidie. En daarbij gold dat ‘Brussel’ best geld naar Lemelerveld wilde sturen, maar alleen als het ontmoetingscentrum niet binnen tien jaar vervreemd zou worden. ,,Om de subsidie goed af te ronden, was het daarbij wel zo pragmatisch om het kulturhus in eigendom van de gemeente te houden”, legt wethouder Jan Uitslag van de gemeente Dalfsen uit.

Onnodig rondpompen

Nu is de situatie echter veranderd, en ziet Uitslag het als een teken van vertrouwen om de Mozaïek in beheer van een bestuur te leggen. Voorheen verhuurde Dalfsen het ontmoetingscentrum, waarna de leiding daarvan de tarieven weer door moest berekenen naar de gebruikers. Dat onnodige rondpompen van geld wordt zo voorkomen, en De Mozaïek kan ook meer zaken op eigen houtje regelen. ,,Het is daarnaast een principevraagstuk”, geeft Uitslag aan. ,,Want in Dalfsen, Hoonhorst en Nieuwleusen doen we het ook op die manier.”

Zicht

Overigens is het zo dat de gemeente Dalfsen onherroepelijk wat van haar zicht op het reilen en zeilen binnen het ontmoetingscentrum in Lemelerveld inlevert. Maar daar maakt Uitslag zich geen zorgen over, omdat het volgens hem bij de andere kulturhusen ook voorspoedig loopt. ,,Uiteraard zitten we met besturen om tafel, maar dat gaat dan met name over de inhoud. Waar loopt het goed, wat kan er beter? Mochten een bestuur uit de bocht vliegen, dan kunnen we als gemeente altijd ingrijpen.”