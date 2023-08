Dalfsen telt 2603 bestelauto's, jaarlijks gaat het 31 keer mis

Automobi­list (19) bekneld in bestelbus na botsing tegen boom in Vilsteren

Een automobilist is maandagochtend met een bestelbus tegen een boom aangereden in Vilsteren. De bestuurder, een 19-jarige jongeman uit de gemeente Ommen, raakte bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij is meegenomen naar het ziekenhuis.