Dalfsen trekt twee ton uit voor gevolgen van corona

Nóg eens een flinke hoosbui in Dalfsen? Dit zijn de acht plekken waar de overlast dan groot kan zijn

Als er weer een enorme hoosbui komt zoals in juli van dit jaar in de gemeente Dalfsen, dan is de kans groot dat er op een of meerdere van acht kwetsbare plekken in de gemeente wateroverlast ontstaat. Wil de gemeente dat voorkomen, dan moet ze de portemonnee trekken.

9 november