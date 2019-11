Dalfsen verlaagt mantelzorgwaardering voor jeugd, maximaal 200 euro per huishouden

Huishoudens waarin meerdere gezinsleden mantelzorg verlenen krijgen voortaan niet meer onbeperkt een bedrag als mantelzorgwaardering. De gemeente prijst de inzet van de mantelzorgers nog steeds, maar besloot na een evaluatie wel om de regeling aan te passen. ,,Sommige huishoudens waarin meerdere gezinsleden mantelzorg verleenden ontvingen in totaal wel 500 euro. Met alle waardering voor die hulp, vonden we dat toch wat over de top. Daarom hebben we nu een maximum bedrag per adres ingesteld. Dat wordt nu 200 euro per huishouden’’, legt wethouder Jan Uitslag uit.

De gemeente Dalfsen is nog altijd heel blij met inwoners die hun familieleden, vrienden of buren helpen. Daarom wordt ook dit jaar weer een zogeheten ‘Mantelzorgwaardering’ beschikbaar gesteld. Maar de regeling wordt wel wat minder royaal, vooral voor jongeren. Kinderen tot twaalf jaar krijgen voortaan geen financiële blijk van waardering meer, maar een uitnodiging voor een gezamenlijke activiteit. ,,Deelname aan een leuke activiteit voor zulke jonge mantelzorgers sluit beter aan bij deze doelgroep dan het ontvangen van een bon. Zo kunnen ze er even lekker tussenuit. Jeugd van 12 tot en met 18 jaar krijgt nog wel een bon, maar voortaan met een waarde van 25 euro. Die jongeren hebben bij de evaluatie zelf aangegeven dat zo’n bedrag goed aansluit bij hun eigen behoeftes’’, stelt wethouder Uitslag. De mantelzorgwaardering voor personen boven de 18 jaar blijft wel 100 euro.

Ondernemersbon

Mantelzorgers ontvingen de afgelopen jaren van de gemeente Dalfsen een VVV-cadeaukaart of een ondernemersbon. In de nieuwe regeling wordt nu voorgesteld om geen VVV-bonnen meer te schenken, omdat die niet bij alle bedrijven in de gemeente verzilverd kunnen worden. Wie daar voor in aanmerking komt kan de mantelzorgwaardering in april 2020 in de kernen Lemelerveld, Nieuwleusen en Dalfsen ophalen in de vorm van een lokale ondernemersbon. Zo'n bon is bij meer bedrijven in de gemeente in te leveren dan de VVV-cadeaukaart, aldus het Dalfser college.

Definitie mantelzorg