Dalfsen verlengt proef met 'lege' JOP

De jongeren zelf hebben de jeugdontmoetingsplek (JOP) bij het station in Dalfsen eigenlijk nooit interessant gevonden. En de omgeving - café, camperclub, reizigersverenigingen - ziet eveneens meer heil in verplaatsing van de JOP.

Niettemin wil de gemeente Dalfsen de proeftijd van de ontmoetingsplek bij het station met een jaar verlengen. Met name omdat de verwachting is dat jeugd in het voorjaar en de zomer bij betere temperaturen wel degelijk gebruik gaat maken van de ijzeren overkapping. En de politie jongeren die dan bij scholen of kerkpleinen hangen richting het stationsgebied kan sturen.

Dat is de conclusie uit een evaluatie die college van burgemeester en wethouders van Dalfsen heeft opgesteld over de JOP. Toegezegd aan de gemeenteraad, toen een half jaar terug werd besloten een nieuwe hangplek bij het station te creëren. Een doorslaand succes lijkt het vooralsnog niet, valt uit die beschouwing op te maken. De jongeren die vorig voorjaar zelf met de locatie op de proppen kwamen, hebben inmiddels andere interesses gekregen. ,,Zij hebben nu tijdsbestedingen als het bezoeken van een sportschool, studie en het bezoeken van een café", staat in de evaluatie, waarvoor onder meer gesprekken met de jeugd zijn gevoerd. Op de momenten dat er wel behoefte is te 'hangen' wordt de plek als onaantrekkelijk gezien. ,,Meer concreet betekent dit dat het te donker is en te koud door tocht, de vele wind in het open veld en de stalen bankjes. Dit maakt dat de jongeren het te ver fietsen vinden."

Verwachte overlast

De JOP in Dalfsen stond in het verleden op de plek waar nu de woningen van het Waterfront staan. Op verzoek van de jeugd is in de stationsomgeving een nieuwe locatie gevonden. Tegen de zin in van onder meer het aanpalende café, dat eventuele overlast verwachtte. Datzelfde gold voor gebruikers van het camperterrein en de reizigersvereniging, waarbij die laatste vooral opkomt voor een veilige stationsomgeving. De betreffende belanghebbenden zijn ook nu na de evaluatie en de zeer beperkte overlast voor een verhuizing van de overkapping. Met name omdat ze verwachten dat nieuwe groepen jongeren wellicht wel van de JOP gebruik zullen maken. En alsnog voor overlast zullen zorgen.