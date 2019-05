Dalfsen verwacht in 2020 tekort van 100 euro per inwoner

Als Dalfsen geen extra maatregelen neemt, loopt de gemeente volgend jaar tegen een fors tekort van drie miljoen euro aan. Dat is omgerekend iets meer dan honderd euro per inwoner. Tijd voor actie dus, vertelt wethouder Ruud van Leeuwen. De gemeenteraad moet er in de laatste week van juni een besluit over nemen, zodat in het najaar toch een sluitende begroting kan worden gepresenteerd.

In de nu opgestelde Perspectiefnota worden de financiële en beleidsmatige kaders voor de jaren 2020-2023 bepaald. ,,Die nota toont een fors tekort van ruim drie miljoen euro. Dat komt vooral door oorzaken die niet door ons zijn te beïnvloeden. Daarbij gaat het vooral om de grote tekorten in de wmo en de jeugdzorg, samen goed voor een tekort van 1,8 miljoen. Het kabinet heeft nu besloten miljarden extra uit te trekken voor de jeugdzorg, maar dat levert Dalfsen maar een paar ton op. Een extra kostenpost zijn ook de salarissen voor de ambtenaren, die in januari zijn verhoogd.’’

Wmo-voorzieningen

Naast de stijgende uitgaven voor jeugdhulp moet Dalfsen ook meer geld uittrekken voor wmo-voorzieningen. Als gevolg van de toenemende leeftijdsverwachting, de vergrijzing en het gegeven dat mensen langer thuis blijven wonen, zal het aantal cliënten en dus ook de kosten blijven stijgen. Ook voor wmo worden extra middelen van het Rijk verwacht.

Uitkering

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe hoog de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt, de belangrijkste bron van inkomsten voor een gemeente. De afgelopen jaren vertonen die uitkeringen flinke schommelingen. Dat is het gevolg van het ‘trap- op, trap-af principe’, waarbij het gemeentefonds net zo hard groeit of krimpt als de netto rijksuitgaven. Dalfsen moet nu wachten op de zogeheten ‘meicirculaire’ waarin het Rijk bekend maakt hoe groot de uitkering aan de gemeente is, waarna dit nog kan worden meegenomen bij de behandeling van de Perspectiefnota.

Afvalverwerking

Een tegenvaller is ook de afvalverwerking via de Rova, dat te maken heeft met hogere kosten en lagere inkomsten. Dat laatste onder andere doordat China en Maleisië het in Nederland ingezamelde plastic niet meer overneemt en verwerkt.

Wegenonderhoud