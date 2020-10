Dalfsen vestigt voorkeursrecht op grond waar nu zorgcentrum Rosengaerde staat

Politiek Dalfsen wil ‘aardedon­ke­re sterrenzo­ne’ om lichtver­vui­ling tegen te gaan en de nacht te koesteren

1 oktober Dalfsen moet van de gemeenteraad op zoek naar een terrein waar het in de nacht pikkedonker blijft. Zonder verstorende lantaarnpalen of een oplichtende gloed van bedrijven in de verte. Een zogenaamde sterrenzone, omdat 'donkerte een schaars fenomeen aan het worden is'. De wethouder is sceptisch, evenals de lokale sterrenwacht. ,,Dit moet je Europees aanpakken.”