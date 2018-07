Dalfsen waarschuwt voor aanvallen buizerds

Dalfsena­ren tevredener over jeugdhulp en Wmo

5 juli De tevredenheid onder Dalfsenaren over de jeugdhulp en de toegang tot voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) neemt toe. Dat blijkt uit het jaarlijkse, verplichte, tevredenheidsonderzoek onder cliënten over de dienstverlening in 2017.