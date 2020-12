Dalfsen wapent zich alvast tegen toekomstige hittestress en wateroverlast

Vechtdalge­meen­ten bieden bij­na-daklozen samen onderdak: zes woningen paraat

25 november Dalfsen, Ommen en Hardenberg bieden samen met zorginstellingen en woningcorporaties inwoners die dakloos zijn - of dreigen te worden - een dak boven hun hoofd aan. Als dat is geregeld kan die inwoner onder begeleiding werken aan een stabiele woonsituatie. Dat is de bedoeling van 'Housing First', waarin de drie gemeenten nauw met elkaar willen samenwerken.