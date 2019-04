Dalfsen weert alcohol op recepties: ‘niet geloofwaardig’

Maar, zegt burgemeester Erica van Lente daarbij, uitzonderingen blijven altijd mogelijk. ,,Dit wordt geen drooglegging van Dalfsen. We gaan per gelegenheid maatwerk leveren.” Aanleiding om eventueel een ‘alcoholverbod’ op het gemeentehuis in te stellen is onder meer de afgelopen nieuwjaarsreceptie. Daar werden eveneens de sportkampioenen van het vorige jaar gehuldigd, en dan voelt het voor de burgemeester en ook de wethouders niet goed als dat al te uitbundig met alcohol wordt gevierd. ,,Al pratende kwamen we erop dat het best een bijzondere situatie is”, gaat Van Lente terug. ,,Met ons gezondheidsbeleid willen we het goede voorbeeld geven, en er zijn wettelijke drank- en horecaregels rond het gebruik van alcohol waar we ondernemers op wijzen. Ben je dan geloofwaardig als je als gemeente een huldiging van sportploegen en alcohol combineert? Op een nieuwjaarsreceptie waar jong en oud voor uitgenodigd is?” Nee, vinden burgemeester en wethouders. ,,Op de aankomende nieuwjaarsreceptie zullen we hele feestelijk drankjes schenken, maar alleen wel non-alcoholisch.”