Dalfsen wil dat wijk met warmtepompen van het gas af gaat, maar dat zorgt voor onrust

Helft van gaswonin­gen Dalfsen weer bewoonbaar, maar voor hoe lang is onzeker

De helft van de gaswoningen in Dalfsen is door de GGD weer bewoonbaar verklaard. De vraag is voor hoe lang de huurders kunnen terugkeren. Want als nieuwe metingen weer te hoge concentraties van het giftige formaldehyde uitwijzen, zal het advies toch weer zijn om te vertrekken.

4 november