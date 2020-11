Dalfsen wil duurzaam zijn, maar de vraag is nog: hoe?

Gemeente­raad schiet plan voor zonnepark Hoevenweg af

15 juni Het plan voor een zonnepark ten noorden van de Hoevenweg in Dalfsen wordt niet gerealiseerd. De gemeenteraad was maandagavond verdeeld, maar uiteindelijk wees een meerderheid het plan van initiatiefnemer PowerField van de hand. Met name omdat deze zijn communicatie met omwonenden niet op orde had.