Dalfsen wil extra controle op blauwe zones

Politiek Dalfsen houdt het bij raadsagen­da op hoofdlij­nen

16:46 De opvattingen van de partijen in de gemeenteraad in Dalfsen lopen te ver uiteen om te kunnen komen tot een raadsdocument, zoals aanvankelijk de bedoeling was. In plaats daarvan hebben de partijen aan het begin van de nieuwe raadsperiode een 'raadsagenda op hoofdlijnen' opgesteld.