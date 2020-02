Dalfsen wil optimale hulp voor inwoners met meerdere zorgvragen

Bureaucratische last

Het kan bijvoorbeeld gaan om gezinnen die een beroep moeten doen op jeugdzorg, voorzieningen op het werk en medische zorg of begeleiding thuis. Deze hulp wordt niet altijd integraal geleverd. In de praktijk betekent het dat de cliënten te maken krijgen met een groot aantal hulpverleners, indicatiestellers en financieringsvormen.

Het gevolg is vaak, zo stelt de gemeente Dalfsen, dat de cliënten veel bureaucratische last ervaren en zich niet optimaal geholpen voelen.

,,Beter afstemmen’’

Actieve samenwerking

In Meppel is al geëxperimenteerd met een integraal budget, net zoals in de gemeenten Delft en Woerden. Bekeken is wat er voor nodig is om mensen met een meervoudige hulpvraag te helpen, door een integraal persoons gebonden budget beschikbaar te stellen. De les die daaruit getrokken wordt is dat partijen die het convenant ondertekend hebben, zich niet achter systemen verschuilen, maar juist actief de samenwerking met instanties moeten opzoeken.