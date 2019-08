Dalfsen zet buurtbemiddelaars in om kleine ergernissen in de kiem te smoren

De gemeente Dalfsen is van plan om een team van buurtbemiddelaars te vormen dat mogelijk ingezet wordt als kleine ergernissen in een straat of wijk dreigen uit te groeien tot ernstige conflicten. Hondengeblaf en geluidsoverlast zijn de meest voorkomende irritaties, maar ook stank, ruzies tussen buren, fysieke verloedering van een woning en het krijsen van een haan zorgden de afgelopen jaren voor ergernis.

Met de komst van een bemiddelingsteam wil de gemeente Dalfsen werk maken van de aanpak van woonoverlast. Daar zijn allerlei wetten en regeltjes voor, en burgemeester Erica van Lente is als de plaatselijke verordening is aangepast bij wijs van spreken bevoegd om eigenhandig een hond te laten muilkorven of een radio in te nemen. Maar zover hoeft het wat haar betreft niet te komen. Door bemiddelaars aan te stellen moet escalatie in de kiem worden gesmoord. ,,Als een ‘uniform’ aan de deur komt heeft dat niet altijd het gewenste effect. De insteek van buurtbemiddeling is om buren die in een conflict zitten en er zelf niet uitkomen op een constructieve manier met elkaar in gesprek te brengen en naar oplossingen te zoeken.”

Neutraal, vrijwillig, deskundig

Onder leiding van een neutrale, vrijwillige en deskundige bemiddelaar moet dat gesprek straks worden aangegaan. En dan kan het maar zo gebeuren dat een buurtbemiddelaar uit Lemelerveld in Nieuwleusen wordt ingezet als daar een conflict over overhangende takken tot wrevel leidt. Want het komt voor, heeft Van Lente laten uitzoeken. Zo worden jaarlijks zo'n 40 à 50 gevallen van woonoverlast gemeld, waarbij Dalfsen de indruk heeft dat zo'n 25 à 30 incidenten geschikt zijn voor buurtbemiddeling. Een greep uit de gevallen, opgesteld aan de hand van interviews: blaffende honden, verkeerd gebruik van garages, pesterijen door buren, geschillen over bomen en heggetjes, harde muziek en een alsmaar kraaiende haan. ,,Buurtbemiddeling is dan een van de middelen die je kunt inzetten. En staat aan het begin van een ladder. Niet alle situaties zijn geschikt voor bemiddeling.”

Dat woonoverlast stijgt en ook Dalfsen nu de noodzaak ziet om extra middelen in te zetten om irritaties te beteugelen komt onder meer door een toenemende diversiteit in de samenleving. Gezien de verschillen in leefwijzen, constateert de gemeente, is enige last of hinder van buren of omgeving nooit geheel uit te sluiten. Vaak zijn die ergernissen te licht voor formeel optreden door politie en justitie. Als casus noemt de gemeente in haar beleidsplan een blaffende hond die voor overlast zorgt, en dat eigenaren eenmaal aangesproken zich intimiderend en agressief opstellen. Voor de politie is dat echter nog geen reden voor strafrechtelijke onderzoek. En omdat het om koophuizen gaat is er ook geen woningcorporatie die sussend kan optreden. ,,In dergelijke gevallen willen we het dan oplossen met een buurtbemiddelaar”, zegt Van Lente. ,,Daarna kan de burgemeester altijd nog ingrijpen.”

Werving van vrijwilligers