Dalfsen zet voorlopig rem op investeringen

Ook wethouders Dalfsen vergissen zich in eenrich­tings­ver­keer Raadhuis­straat

26 juni De eenrichtingsregeling op de Raadhuisstraat in het Waterfront in Dalfsen blijft tot eind van dit jaar gehandhaafd, maar niet iedereen houdt zich aan de verplichte rijrichting die is ingesteld. Of dat nu vanuit gewoonte of moedwillig gebeurt, de boete van 135 euro liegt er niet om. Vrijwel het voltallige college van burgemeester en wethouders ging al de mist in. ,,Ik wil het gezegd hebben: alleen in de eerste week.”