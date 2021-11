Dalfsen ziet sociale isolatie en eenzaamheid tijdens aanhoudende coronapandemie toenemen: ‘Actie’

VIDEO Grammofoon­mu­se­um Nieuwleu­sen wacht nog even op nieuw pand, maar popelt al: ‘De tekeningen liggen klaar’

Het nieuwe pand is nog niet overgedragen, maar de verhuizing van het grammofoonmuseum in Nieuwleusen komt dichterbij. Als het museum de huidige kelder uit is, wil het een centrale rol spelen in het plaatselijke culturele leven.

8 november