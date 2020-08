Dalfsen ziet veel voordelen in eigen energiebedrijf

Participa­tie moet beter in Dalfsen, gemeente komt met leidraad en brochures

1 mei Een appartementencomplex bouwen? Windmolens in de achtertuin? Haal dan vooral de buren erbij. De gemeente Dalfsen wil in de toekomst nadrukkelijker in beeld hebben of dat wel tijdig en genoeg gebeurt. Voor beide partijen zijn nieuwe leidraden opgesteld en die moeten wrevel achteraf voorkomen. Of dat lukt? ,,Nooit helemaal.”