Dalfsen zwakt na kritiek nieuwe voorwaarden voor woningsplitsing af

Nieuwleu­sen loopt niet warm voor click en collect: ‘Waarom we toch meedoen? Om de winkel te luchten’

17 februari Een doekje voor het bloeden, zo ervaren winkeliers in Nieuwleusen de als versoepeling verkochte click en collect. Daarbij mogen klanten hun vier uur eerder bestelde waar afhalen bij de winkel. Weinigen die zich aan deze regel houden, want die is volgens de middenstanders te bizar voor woorden.