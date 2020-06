Dalfsenaar (59) strijdt tegen uitzetting uit ouderlijk huis

Video Vrouw slaat over de kop in Lemeler­veld, brandweer knipt dak kapot om haar te bevrijden

25 juni Een vrouw verloor vanmorgen de macht over het stuur in Lemerveld nadat zij kantstenen raakte. Haar voertuig sloeg vervolgens over de kop. De bestuurster is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.