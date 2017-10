Dalfsenaar (61) opgepakt na mishandeling twee ouderen

Veel hulp voor getroffen meu­bel­maker­spaar: 'Dit laat zien waar een dorp groot in is'

25 oktober De hulp die Jesse Elzinga en Janiek Elzinga-Goudzwaard vanuit hun dorp Dalfsen krijgen is 'overweldigend', zo zegt moeder Wilma Goudzwaard. Het bedrijf van de twee ging begin deze week in vlammen op en sindsdien wordt er van alle kanten hulp aangeboden in de vorm van gereedschap en tijdelijke werkruimte. 'Dit laat zien waar een dorp groot in is'.