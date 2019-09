Dalfsenaar blijft net als Ricksen knokken tegen ALS: ‘Mijn laatste verjaardag vierde ik vorig jaar, maar in juli werd ik toch 78...’

De Boertjes uit Nieuwleu­sen grijpen loterij­winst: geld naar rieten kap, BMW voor Femmie

25 september De Stadhoek in Nieuwleusen telt vier adressen, en daarvan vielen er dit weekend drie in de prijzen bij de Postcodeloterij. Het gepensioneerde boerenechtpaar Rutger en Femmie de Boer is met 75.000 euro en een gloednieuwe BMW spekkoper. De strijd binnen het stel om de auto was vervolgens snel beslecht. Femmie: ,,We hebben besloten dat ik erin ga rijden.”