Dalfsenaar geeft veiligheidsgevoel een 7,8: ‘te laag’

De gemeente Dalfsen heeft zichzelf als doel gesteld om het aantal inbraken in vijf jaar te halveren. Als uitgangspunt worden daarin met terugwerkende kracht de 40 inbraken in 2017 genomen, waarbij 2022 de stip aan de horizon is voor de daling van 50 procent. De maatregelen die de gemeente wil treffen: blijvende aandacht voor Burgernet, WhatsApp-groepen, extra campagnes rond het jaarlijkse Donkere Dagen Offensief en publicatie van preventietips in huis-aan-huiskranten.

Op dit moment kent de gemeente Dalfsen als het gaat om Burgernet een deelnemerspercentage van 14 procent. Dat kan hoger, waarbij inwoners aangemoedigd worden zich aan te sluiten bij het publieke opsporingsnetwerk. Onder meer via de driedaagse Damito-beurs, die volgende week in ontmoetingscentrum Trefkoele wordt gehouden. ,,De toepassing van Burgernet blijft allang niet meer beperkt tot een telefonische alarmering”, omschrijft het gemeentebestuur in het nieuwe veiligheidsbeleid. ,,Ook social media worden tegenwoordig ingezet om verdachten op te sporen. En e-mail om bijvoorbeeld na een inbraak omwonenden te vragen of men iets verdachts heeft gezien.”

Veiligheidsanalyse

Dalfsen heeft een veiligheidsanalyse onder de bevolking laten uitvoeren, waarbij de resultaten de opmaat tot het nieuwe beleid vormen. Een enquête is gehouden onder bijna 2.900 inwoners van 18 jaar en ouder. Hiervan hebben er 1.244 gereageerd, wat neerkomt op 43 procent van de steekproef. In de enquête werd onder meer gevraagd naar (on)veiligheidsgevoelens, leefbaarheid en aangiftegedrag. En dan blijkt dat Dalfsen op basis van harde cijfers uitstekend scoort op het gebied van veiligheid - jaar in, jaar uit de meeste veilige gemeente van 't land - maar dat de inwoners dit anders ervaren. Die geven het veiligheidsgevoel een 7,8, maar vanuit de politiek is al gesteld dat met de lage criminaliteitscijfers in het achterhoofd een hogere beoordeling op zijn plaats zou zijn.

‘Multiprobleemgezinnen’

Vandaar dat Dalfsen nu inzet op verbetering van het veiligheidsgevoel, waarbij het verkent wat wel en wat niet werkt. Het mikt daarbij ook op sociale kwaliteit, die ongezien onder druk komt te staan, maar niet zozeer in cijfers valt te vatten. Het gaat dan onder meer om woonoverlast, hinder door verwarde personen, overlast van ‘multiprobleemgezinnen’ en intimiderende buurtbewoners. Maar ook de inrichting van de wijk speelt mee. Als het beheer van de openbare ruimte op orde is, dan voelen inwoners zich al snel veiliger.

‘Supertrots’