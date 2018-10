Dalfsenaar Malik Azmani VVD-lijsttrekker bij Europese verkiezingen

Dalfsenaar Malik Azmani wordt lijsttrekker van de VVD bij de Europese Parlementsverkiezingen van 2019. De 42-jarige liberaal die nu in de Tweede Kamer zit, had geen enkele concurrent voor het lijsttrekkerschap.

Azmani zegt tot in zijn haarvaten gemotiveerd te zijn om in Brussel aan de slag te gaan voor zijn partij. Sinds 2010 zit hij namens de VVD in de Tweede Kamer.

Asielzoekers

De Dalfsenaar is de afgelopen jaren kritisch geweest over de manier waarop Europa omgaat met de toestroom van asielzoekers. Hij vocht voor strengere migratieregels en dat wakkerde zijn enthousiasme voor Brussels beleid aan. Hij schrijft daarover: 'Ik heb niet opgegeven, want ik wilde niet dat we nogmaals, zoals in 2015, verrast konden worden door grote stromen vluchtelingen. En nu, drie jaar later, zijn grote onderdelen van dat plan werkelijkheid geworden. Er is niet alleen in de Tweede Kamer breed draagvlak voor, maar ook in de Europese Unie. Dat was niet gemakkelijk. En natuurlijk heb ik ook wel eens gedacht: wat gaat dit moeizaam. Maar wat ik ervan geleerd heb, is dat wanneer je blijft doorzetten en niet bang bent om tegen de stroom in te zwemmen, je ook in Brussel dingen voor elkaar kan krijgen.'

Carrière

Azmani, zoon van een Marokkaanse vader en Friese moeder, heeft zich de afgelopen jaren nadrukkelijk gebogen over grensoverstijgende kwesties. In Den Haag is hij woordvoerder immigratie en asiel en integratie. Ook houdt hij zich bezig met de regels rond de inlichtingendiensten en het aanpakken van mensenhandel. In het verleden was Azmani werkzaam bij het advocatenkantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Zwolle en hij was directielid van het IND in Rijswijk.

Azmani heeft zich in de lokale politiek eveneens verdienstelijk gemaakt. Hij was namens de VVD gemeenteraadslid in Ommen. De liberaal woonde destijds in Stegeren.

Campagne

De VVD'er laat zich geregeld zien bij (campagne)bijeenkomst in deze regio. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was hij lijstduwer bij de Zwolse VVD. Met het oog op de naderende verkiezingen trekt de liberaal opnieuw door Nederland. 'Mijn doel is om de komende tijd zoveel mogelijk mensen in ons land te spreken en samen van gedachten te wisselen over welke kant Europa op moet gaan.'