De tevredenheid onder Dalfsenaren over de jeugdhulp en de toegang tot voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) neemt toe. Dat blijkt uit het jaarlijkse, verplichte, tevredenheidsonderzoek onder cliënten over de dienstverlening in 2017.

Vooral het feit dat ze in hun contacten met gemeente en hulpverleners zeer serieus worden genomen en dat ze snel worden geholpen stemt hulpvragers tevreden.

Bijna 600 ouders van kinderen onder de 18 jaar en 825 Wmo-cliënten zijn voor de beide onderzoeken benaderd. Zij kregen vragenlijsten voorgelegd met door de overheid verplicht gestelde vragen, aangevuld met specifieke vragen van de gemeente Dalfsen.

Positief effect

Ruim vier op de vijf ouders zegt te weten waar zij terecht kunnen met hulpvragen en geeft aan de hulp te krijgen die hun kind nodig heeft. Dat is meer dan tijdens soortgelijke onderzoeken in 2015 en 2016. Ook het oordeel over de geleverde zorg is op alle vlakken verbeterd. “Over het algemeen kan worden gesteld dat de ouders positief zijn over het effect van de hulp op het opgroeien van zijn of haar kind. Vier op de vijf ouders geven aan dat hun kind zich beter voelt door de geboden hulp", aldus de onderzoekers. Dat heeft een positief effect op het gedrag, weerbaarheid en zelfredzaamheid van het kind en op de situatie thuis en op school.

Omdat slechts een kwart van de aangeschreven ouders aan het onderzoek mee deed zijn de cijfers volgens de onderzoekers niet helemaal representatief. “Maar ze kunnen wel worden geïnterpreteerd als indicatieve signalen”, is de conclusie.

Nuttig

Met een respons van 42 procent zijn de gegevens uit het onderzoek onder Wmo-cliënten wel representatief. Van hen is vier op de vijf tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning. Dat is meer dan in eerdere jaren. Bijna negen op de tien cliënten vinden dat de ondersteuning goed aansluit bij hun wensen en behoeften. “De ontvangen ondersteuning wordt als nuttig ervaren en draagt bij aan een betere kwaliteit van leven. Cliënten kunnen beter de dingen doen die ze willen doen”, concluderen de onderzoekers, die ook hier een stijging zien van de tevredenheid.

Voor de meeste cliënten is het niet meer aan kunnen van het huishoudelijke werk de belangrijkste reden om hulp te vragen bij de gemeente. Een andere belangrijke reden is het niet meer kunnen regelen van eigen vervoer.

Blij

Wethouder Jan Uitslag is blij met de uitkomst van de onderzoeken. "Juist mensen die hulp nodig hebben, moeten het gevoel krijgen dat de gemeente er is om mee te denken aan een oplossing. We zijn ontzettend trots dat wij aan dit positieve profiel voldoen.”