Positief effect

Ruim vier op de vijf ouders zegt te weten waar zij terecht kunnen met hulpvragen en geeft aan de hulp te krijgen die hun kind nodig heeft. Dat is meer dan tijdens soortgelijke onderzoeken in 2015 en 2016. Ook het oordeel over de geleverde zorg is op alle vlakken verbeterd. ,,Over het algemeen kan worden gesteld dat de ouders positief zijn over het effect van de hulp op het opgroeien van zijn of haar kind. Vier op de vijf ouders geven aan dat hun kind zich beter voelt door de geboden hulp", aldus de onderzoekers. Dat heeft een positief effect op het gedrag, weerbaarheid en zelfredzaamheid van het kind en op de situatie thuis en op school.