Dalfsenaren zoeken verbinder, aanjager en dienend leider

Een betrokken verbinder in de gemeenschap, een initiatiefrijke aanjager in de regio en een dienend leider in het gemeentehuis. Over die talenten moet de nieuwe burgemeester van de gemeente Dalfsen beschikken.

Dat blijkt uit de profielschets die de voorzitters van de zes fracties in de Dalfser gemeenteraad hebben geschreven, waarbij ook de wensen van de inwoners zijn verwerkt.

Buitenkans

In de profielschets met de wervende titel 'Dalfsen biedt een buitenkans' staat dat de nieuwe burgervader of -moeder 'oprecht betrokken' moet zijn bij de inwoners en onderdeel moet vormen van de gemeenschap. ,,Zij of hij weet van aanpakken en kan besluiten nemen, maar weet tegelijkertijd het beste in anderen en zichzelf naar boven te halen.'' Bij het opstellen van het 'wensenlijstje' voor de opvolg(st)er van scheidend burgemeester Han Noten hadden de inwoners 'feitelijk de eerste stem', vertelt Luco Nijkamp, voorzitter van het presidium en de vertrouwenscommissie uit de raad.

Stem des volks

In de tweede helft van mei konden Dalfsenaren via een online-vragenlijst, telefonisch en op inloopbijeenkomsten doorgeven aan welke wensen en verwachtingen de nieuwe burgemeester moet voldoen. Welgeteld 569 van de ruim 28.000 inwoners maakten van deze mogelijkheid gebruik.

De profielschets is verwerkt tot een kleurrijke, wervende 'brochure', met deze samenvatting: ,,We zoeken een burgemeester met hart voor de samenleving en oprechte interesse in onze gemeenschap. Onze burgemeester weet hoe we in het oosten leven, maar hoeft niet uit het oosten te komen. We verwachten wel dat u zich zal binden aan onze gemeente en onze inwoners. We zoeken een stevige burgemeester. Iemand die niet bang is om aan te jagen en die het beste in anderen - en zichzelf - naar boven weet te halen. Iemand die weet wat er nodig is om tot goede keuzes te komen en vervolgens niet schroomt om besluiten te (laten) nemen. Burgemeester zijn van onze gemeente is leuk en uitdagend, een mooie fulltime job!''

Verwachtingen

,,Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze profielschets goed beschrijven aan welke eisen de nieuwe burgemeester moet voldoen, welke wensen en verwachtingen er zijn, maar ook wat de nieuwe burgemeester van Dalfsen mag verwachten. ‘Dalfsen biedt een buitenkans’ is de titel. Treffender kunnen we het niet omschrijven!”, aldus Luco Nijkamp.

Raadsvergadering