Dalfsense (76) gewond aan been na aanval loslopende hond

Dalfsenaar (61) opgepakt na mishandeling twee ouderen

28 oktober Een 61-jarige Dalfsenaar is vrijdagmiddag opgepakt omdat hij verdacht wordt van mishandeling van twee ouderen. Een van de slachtoffers is zijn 83-jarige moeder. Het andere slachtoffer is een kennis van haar die haar hielp met tuinwerkzaamheden.